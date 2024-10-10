１０日に実施された５年債入札（第１７３回、クーポン０．６％）は、最低落札価格が１００円１５銭（利回り０．５６８％）、平均落札価格が１００円１８銭（同０．５６２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３銭で、前回（９月１０日）の２銭から小幅に拡大。応札倍率は３．７３倍となり、前回の３．７６倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS