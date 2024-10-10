Ｊ．フロントリテイリングが３日ぶりに反発。岩井コスモ証券は９日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価２１００円を継続した。第２四半期累計（３～８月）の連結事業利益は富裕層・インバウンド消費がけん引し、前年同期比６０．８％増の３２４億７６００万円となった。２５年２月通期の同利益は第２四半期決算に先立ち４８５億円から５２０億円（前期比１７．３％増）に上方修正を発表している。８月以降進んだ円高によ