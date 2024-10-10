タカキューは大幅高し、朝方に前日比２１％高となる１８２円をつける場面があった。９日の取引終了後、２５年２月期単独業績予想について、営業利益を５０００万円から２億円（前期は４０００万円の赤字）へ、最終利益を１７億円から１８億円（同１億２００万円の赤字）へ上方修正することを発表し、これを手掛かり視した買いが入った。 売上高は第１四半期の一部品揃え不足の影響が大きく、９８億円から９７億円（前