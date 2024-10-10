セーフィーが動意。午後１時過ぎ、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が公募した「ポスト５Ｇ情報通信システ厶基盤強化研究開発事業／データ・生成ＡＩの利活用に係る先進事例に関する調査（調査類型１）」に同社提案の「ＡＩソリューションプラットフォーム」事業が採択されたと発表した。ＮＥＤＯから８億９０００万円の委託費を受ける予定という。これが材料視されたようだ