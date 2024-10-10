日華化学が３日ぶりに反発した。１０日午前１１時、中堅・中小成長投資補助金事務局から、補助金の交付決定通知書を受領したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。化粧品新工場「福井スマートファクトリー（仮称）」の設立に伴う建物、設備、システムなどの経費が対象となり、補助金の上限額は４９億９９９１万円。新工場の稼働を予定する２７年１２月期以降の利益が増加する可能性があるという。 出