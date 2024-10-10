『鎌塚氏、震えあがる』2025年3月～4月に世田谷パブリックシアターで上演 『鎌塚氏、震えあがる』が2025年3月30日(日)から世田谷パブリックシアターで上演される。出演は三宅弘城、天海祐希、ともさかりえなど。 三宅弘城が主演を務め2011年から定期的に上演している人気作『鎌塚氏シリーズ』。第7弾となる今回の舞台は、怪奇現象の絶えない幽霊屋敷だ。 『完璧なる執事』として名高い・鎌塚アカシ役