■深澤×阿部×宮舘は深夜のパーソナルな空気感、渡辺×向井は仲良しハーモニーを披露 【動画＆画像】Snow Man新アルバム『RAYS』ユニット曲4曲ティザー Snow Manグループ公式Xが、10月30日にリリースされるアルバム『RAYS』に収録されるユニット曲のMV Teaserが公開されることを告知。グループ公式YouTubeチャンネルで、4曲のユニット曲を凝縮したMV Teaserが公開された。 ユニット