米大リーグのポストシーズンは９日（日本時間１０日）、ナ・リーグの地区シリーズ第４戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がパドレス（同２位）を８―０で破り、対戦成績を２勝２敗のタイにした。１１日（日本時間１２日）の第５戦で勝ったチームがリーグ優勝決定シリーズに進む。ドジャースは初回、２番ベッツのソロ本塁打で先制。二回には大谷翔平の右前適時打などで追加点を挙げるなど、優位に試合を進めた。七回にはスク