パドレス戦の2回、右前適時打を放つドジャース・大谷＝サンディエゴ（共同）【サンディエゴ共同】米大リーグのプレーオフは9日、各地で地区シリーズ（5回戦制）が行われ、ナ・リーグの第4戦でドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打1打点2四球だった。試合はドジャースが8―0で快勝し、2勝2敗とした。パドレスの松井は九回にプレーオフ初登板し、1回1安打無失点。千賀のメッツ