【モデルプレス＝2024/10/10】音楽家で俳優の星野源が9日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演。22日放送回の発表が行われ、反響が寄せられている。【写真】綾野剛＆星野源、肩組み密着ショット◆星野源、第404回ラジオが“not found”この日、22日は星野のライブやYouTubeなどに登場するキャラクター・ニセ明による「ニセ明のオールナイトニッポ