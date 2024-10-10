◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都競馬場・芝３０００メートル）＝１週前追い切り、１０月１０日、美浦トレセン皐月賞ではジャスティンミラノの首差２着。世代上位の力を示すコスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が、トライアルのセントライト記念２着から戴冠を目指す。１週前追い切りはＷコースで、４馬身先行したペッパーミル（３歳１勝クラス）との併せ馬。４コーナーでムチが一発入