トータルビューティーブランド「Celvoke（セルヴォーク）」から、【2024 Holiday Collection】が登場します。10月18日（金）の1stコレクションの発売を皮切りに、全店舗およびウェブサイトにて発売。予約は10月11日（金）より開始します。豪華すぎるCelvokeの【2024 Holiday Collection】「Celvoke（セルヴォーク）」から、【2024 Holiday Collection】の発売が決定しました。今年は1st、2nd、3rdにかけて登場する、とても豪華なコ