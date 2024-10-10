中国の李強総理、ビエンチャン到着東アジア協力関連首脳会議出席へ9日、ビエンチャンのワッタイ国際空港に到着した李強総理（手前左）。（ビエンチャン＝新華社記者/丁海濤）【新華社ビエンチャン10月10日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は9日、東南アジア諸国連合（ASEAN）輪番議長国ラオスのソンサイ首相の招きに応じ、首都ビエンチャンで開かれる東アジア協力関連首脳会議に出席し、同国を公式訪問するため現地入りし