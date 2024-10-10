ぐるなびは10月9日、「さんま」に関する調査結果を発表した。調査は2024年9月30日〜10月1日、20代〜60代のぐるなび会員1,300名を対象にインターネットで行われた。○秋に食べたくなる食材1位は「さんま」秋に食べたくなる食材を教えてください秋に食べたくなる食材は「さんま」「梨」「栗」がTOP3となった。「さんま」は年代が上がるほど高くなる傾向に。今年既にさんまを食べましたか。食べていない方は今年、さんまを食べたいと