西川は勝負強い打撃が持ち味だ(C)産経新聞社昨年は7人もの投手が1位指名を受けて話題となった東都大学野球。入替戦の厳しさから“戦国東都”とも呼ばれ、毎年多くの選手をプロに輩出しているが、今年再注目の存在と言えるのが青山学院大の主砲・西川史礁だ。【画像】押さえておきたい「2024ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手のプレー写真＆寸評を一挙紹介3年春に4番に定着していきなり3本塁打を放つと、大学日本代表に選