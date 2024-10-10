［台北１０日ロイター］ - 台湾の頼清徳総統は１０日、建国記念日に相当する双十節の演説で、中国には台湾を代表する権利はないと表明した。ただ、気候変動への対応など国際的な課題で中国と協力する意思があるとも述べ、硬軟両様の姿勢を示した。 頼氏は５月に就任。中国から「独立分裂主義者」と批判されている。同氏は中台がいずれか一方に「従属しているわけではない」と改めて表明。「この土地では民主主義と自由が拡大し