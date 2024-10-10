Scott MurdochJunko Fujita[１０日 ロイター] - 著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイが円建て社債を７本発行し、２８１８億円（１９億ドル）を調達した。ロイターが１０日にタームシート（条件概要書）を確認した。今回の社債発行は、バフェット氏が日本の５大商社に出資して以降の４年間で日本の資本市場との関係を深めていることを示す。３年債、５年債、７年債、１０年債、２０債