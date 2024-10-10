ウィーチャットペイの決済件数、国慶節連休期間は２０％増モバイル決済アプリ「微信支付（ウィーチャットペイ）」で肉の代金を支払う顧客。（資料写真、ラサ＝新華社記者/晋美多吉）【新華社北京10月10日】今年の国慶節連休期間（1〜7日）に、中国の通信アプリ「微信（ウィーチャット）」の電子決済サービス「微信支付（ウィーチャットペイ）」による決済件数は前年同期比20％増えた。旅行関連の決済件数は連休前週比でほぼ倍増