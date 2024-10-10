THE RAMPAGEの吉野北人が主演、英勉が監督を務める映画の公開日が2025年1月31に公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：川村壱馬×RIKU×吉野北人が甘い歌声で観客を魅了“デートセラピスト”の役作り秘話も 本作は9月11日に開催されたTHE RAMPAGEのライブ『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR® at TOKYO DOME』にて告知されてから、タイトルやスト&#1