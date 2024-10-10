橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「ギャルって何なん？」（第9回）が10日に放送され、書道部の先輩・風見（松本怜生）が野球部の応援で大興奮すると、ネット上には「応援姿おもろいw」「風見先輩が壊れたwww」「キャラ崩壊www」などの声が相次いだ。【写真】ルーリー（みりちゃむ）からのメールを読んだ結（橋本環奈）明日の『おむすび』場面カット結（橋本）や