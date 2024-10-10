10日午前、ソウル汝矣島（ヨイド）のTHE HYUNDAI SEOULで、ファッションブランド「トミー ジーンズ」のイベントが行われ、IVEのウォニョンが出席した。・IVE ウォニョン、オードリー・ヘプバーンに変身！可愛すぎるオン眉に釘付け・IVE ウォニョン＆ZEROBASEONE ソン・ハンビン、昨年に続き「2024 AAA」のMCに！12月27日開催