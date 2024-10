Sekoiaは10月7日(現地時間)、「Mamba 2FA: A new contender in the AiTM phishing ecosystem - Sekoia.io Blog」において、中間者攻撃(AiTM: Adversary-in-The-Middle)を実行するフィッシングキット「Mamba 2FA」を発見したとして、その分析結果を伝えた。このフィッシングキットはMicrosoftアカウントの認証情報とCookieを窃取可能だという。Mamba 2FA: A new contender in the AiTM phishing ecosystem - Sekoia.io Blog○Mamba