【Crazy Raccoon Cup StreetFighter6 オフライン大会】 開催日程：10月24日12時30分～22時30分頃予定 実施会場：CLUB CAMELOT （東京都渋谷区神南1丁目18－2 フレーム神南坂 B3） チケット料金：10,000円 プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」が主催するeスポーツ大会「Crazy