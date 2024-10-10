大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月9日（水）（日本時間10日）MLB サンディエゴ・パドレス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ペトコ・パーク＞ ドジャース打線に火をつけるのは、やはりこの男だった。大谷翔平（30）はディビジョンシリーズ第4戦となったパドレスとの一戦に「1番・DH」で先発出場し、2回にタイムリーを放った。 ドジャースが1点リードで迎えた2回表。下位打線の