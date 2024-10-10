【週刊ヤングジャンプ 2024年No.45】 10月10日 発売 価格：460円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.45」を10月10日に発売した。価格は460円。 今号は、表紙と巻頭グラビアを泉里香さんが飾る。巻頭カラーには「ドッグスレッド」が掲載されるほか、センターグラビアには青山なぎささん、巻末グラビアには澪川舞香さんが登場