所要時間は約2時間10分。臨時特急「海浜公園コキア川越号」E653系電車（画像：写真AC）。JR東日本は2024年10月20日（日）、川越駅（埼玉県川越市）と勝田駅（茨城県ひたちなか市）を結ぶ臨時特急「海浜公園コキア川越号」を運行します。この列車は両駅を、川越線、東北本線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。コキアで彩られる国営ひたち海浜公園へのアクセスに便利な列車で、所要時間は約2時間10分です。途中停車駅は大宮、
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