サッカー日本代表は、日本時間11日午前3時に、ワールドカップ2026アジア最終予選第3戦のサウジアラビア戦に臨みます。グループ上位2チームに入れば本戦出場となる中、日本は連勝でグループC首位。9月の2試合では12得点無失点と、ロケットスタートを飾ることに成功しました。第3戦は敵地で2位サウジアラビアとの一戦。サウジアラビアには、敵地で過去3戦全敗。06年アジアカップ予選、17年ワールドカップ予選、21年ワールドカップ予