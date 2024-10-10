Sexy Zoneから改名したtimeleszが行っている新メンバーオーディション番組「timelesz project-AUDITION- 」が Netflixで公開され、好調な再生回数をキープし、話題を集めている。ただ、回が進むごとにファンからも心配事が沸き起こっているようで…。中島健人が卒業し、残った佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制となったことで4月からグループを改名。さらに新メンバーを一般公募すると発表されていた。「エピソード1、2と配
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