ボーイズグループBTSのメンバー、Vの1stソロアルバム『Layover』が日本で新たな記録を打ち立てた。【写真】Vの引き締まった肉体にうっとり…10月10日、日本レコード協会によると、Vが昨年9月にリリースした1stソロアルバム『Layover』が9月に累積出荷枚数25万枚以上を記録し、ゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得した。Vにとって初めての認定となる。リリースから1年が過ぎたアルバムであるにも関わらず、着実に出荷枚数を伸ば