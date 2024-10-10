»î¼Ì²ñ¤Ï¤ï¤º¤«£²²ó¤À¤±¤È¤¤¤¦?ÀïÎ¬?¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê56¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ£²Éôºî¤ÎÁ°ÊÔ¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤¬10·î11Æü¤Ë¡¢¸åÊÔ¤Î¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤­Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤¬11·î15Æü¤ËÏ¢Â³¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Î¾ºîÉÊ¤ÏÌøÍÕÉÒÏº¡Ê63¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¼¼°æ¿µ¼¡¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÍÙ¤ë¨¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ï¡Ç12Ç¯¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE FINAL ¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Î¾ºî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ