＜10月09日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,277.96（+340.42） 高値：39,456.28 安値：39,115.63 ■東証プライム 値上がり銘柄数：886 値下がり銘柄数：717 横ばい銘柄数：39 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,707.24（+8.09） 出所：MINKABU PRESS