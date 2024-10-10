＜10月09日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (138A) 光フードＳ 東証グロース [ 3,440.0 | -1.00% ] (1429) 日本アクア 東証プライム [ 852.0 | -0.58% ] (1451) ＫＨＣ 東証スタンダード [ 1,121.0 | -0.26% ] (1499) ＭＸ高配ＭＮ 東証ETF [ 9,329.0