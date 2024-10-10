＜10月09日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2036) 金先物Ｗブル 東証ETN [ 63,480.0 | -1.13% ] (2462) ライク 東証プライム [ 1,478.0 | +1.02% ] (2986) ＬＡホールデ 東証グロース [ 4,405.0 | +0.91% ] (3183) ウインＰ 東証プライム [