近年YouTubeやSNSで一気に認知度があがり、大きな注目を集めている化粧品成分・レチノール。メディカルコスメ大手「ドクターシーラボ」も今夏からTVCMなどで「レチノールゲル」を売りに広告を打つ肝いり商品となっている。宣伝しているのは、ブランドアンバサダーを務める元NMB48の山本彩（31）だ。【画像】元NMB山本彩（31）はノースリーブ姿で商品を片手に艶のある美肌を披露したが…「ドクターシーラボ」のブランドアンバサダ