元ＡＫＢ４８の女優・島崎遥香が８日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演し、フォローを外した女性タレントを明かした。この日は、何の前触れもなく関係を断ち切ってしまう「人間関係リセット症候群」について特集。島崎は「私は物心ついた時からリセット症候群」と話した。「携帯を持った瞬間から、ＬＩＮＥも数えきれないくらいアカウント削除してるし。削除するだけだとリ