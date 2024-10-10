出会えたら奇跡かも、、！【しまむら】SNSで話題！「人気コラボバッグ」ftn-fashion trend news-

出会えたら奇跡 しまむらバッグ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • しまむらと韓国で旬の香水ブランドのコラボバッグがSNSで話題になっている
  • ストライプ柄にコラボのネームタグがあしらわれた、ニット素材のバッグ
  • しまむらマニアが「奇跡的にお迎えできた」と歓喜するほどの人気ぶりだそう
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