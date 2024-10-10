【ジッダ（サウジアラビア）時事】サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選で、８大会連続出場を目指す日本は１０日午後９時（日本時間１１日午前３時）から敵地ジッダで行われるＣ組第３戦でサウジアラビアと対戦する。２連勝発進の日本は勝ち点６で同組首位に立つ。ただ、ジッダでのサウジ戦は３戦全敗と「鬼門」。さらに当日は約５〜６万人の観衆が見込まれる。森保監督は９日、前日会見に臨み「過去の結