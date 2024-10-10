10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比400円高の3万9690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9277.96円に対しては412.04円高。出来高は7717枚だった。 TOPIX先物期近は2728ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比20.76ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39690+4007717 日経225mi
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