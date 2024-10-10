歌手で俳優の福山雅治（５５）が、来年公開の映画「ブラック・ショーマン」で主演を務めることが９日、分かった。本作は小説家・東野圭吾氏による「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」を映画化。福山は超一流マジシャンの主人公・神尾武史を演じ、兄が被害者となった殺人事件の解決を目指す。バディ役は、福山と初共演となる女優・有村架純（３１）が務める。ゴールデンコンビによって生み出されたのは、新時代のダーク