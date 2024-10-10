NY株式9日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均42429.67（+349.30+0.83%） ナスダック18265.00（+82.08+0.45%） CME日経平均先物39790（大証終比：+500+1.26%） 欧州株式9日終値 英FT100 8243.74（+53.13+0.65%） 独DAX 19254.93（+188.46+0.99%） 仏CAC40 7560.09（+38.77+0.52%） 米国債利回り 2年債 4.009（+0.051） 10年債4.061（+0.049） 30年債4.336（+0.