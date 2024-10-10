NY株式9日（NY時間14:19）（日本時間03:19） ダウ平均42426.44（+346.07+0.82%） ナスダック18240.83（+57.91+0.32%） CME日経平均先物39750（大証終比：+460+1.16%） 欧州株式9日終値 英FT100 8243.74（+53.13+0.65%） 独DAX 19254.93（+188.46+0.99%） 仏CAC40 7560.09（+38.77+0.52%） 米国債利回り 2年債 4.005（+0.047） 10年債4.067（+0.055） 30年債4.343（+0.