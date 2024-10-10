「ナ・リーグ・地区シリーズ、パドレス６−５ドジャース」（８日、サンディエゴ）ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われ、ドジャースの大谷翔平選手（３０）は敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・指名打者」で出場し、４打数１安打だった。チームは敗れて１勝２敗となり、後がなくなったものの、大谷はここからの２連勝に自信を見せた。パドレスは２年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出にあと１勝。第４戦