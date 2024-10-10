サッカー日本代表は10日（日本時間11日午前3時）、26年W杯アジア最終予選第3戦でサウジアラビアと対戦する。9日は試合会場のキング・アブドゥーラ・スポーツ・シティーで前日会見が行われた。森保一監督（56）に対し、現地記者からはマンチーニ監督について直球質問が飛んだ。「最近サウジアラビアは勝てていない。サウジアラビアは弱いと思っているか」と問われた指揮官は「非常に素晴らしい監督。間違いなくサウジアラビアの