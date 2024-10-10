石破茂首相は１０日未明、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、ラオスの首都ビエンチャンに向け、政府専用機で羽田空港を出発した。首相就任後初めての外国訪問で本格的な外交デビューの場となる。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力を強化したい考え。中国の李強首相、韓国の尹錫悦大統領と１０日午後に初めて会談する。首相は９日夜、首相官邸で記者団に「日本とＡＳＥＡＮの信頼関