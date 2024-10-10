【モデルプレス＝2024/10/10】赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏による人気漫画『【推しの子】』（集英社）が、11月14日発売の「週刊ヤングジャンプ」50号掲載の第166話をもって完結することがわかった。連載は、残すところ4話となる。【写真】櫻井海音・齋藤飛鳥ら【推しの子】ビジュアル再現度が高い◆【推しの子】残り4話で完結へ2020年の「週刊ヤングジャンプ」21号（同年4月23日発売）にて、赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏の共同名義で連載