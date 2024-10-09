【ジッダ（サウジアラビア）８日＝岡島智哉】サッカー日本代表は、２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選３連勝を狙う１０日（日本時間１１日）のサウジアラビア戦に向けて、全２７人が当地に集結し、大部分を非公開にして調整を行った。キックオフ時点で気温３２度、湿度６０％、観衆６万２０００人が予想され、過去３戦３敗無得点の過酷なアウェー戦をどう戦うか。多くの選手が「ヤマ場」「大一番」と語る決戦での森保ジャパンの