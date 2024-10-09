新華社シンクタンク、文明融合論に関する報告書発表シンクタンク報告「文明融合論−際立った特性と価値的立場に基づく中華文明の新主張」。（北京＝新華社記者/李鑫）【新華社広州10月9日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは9日、「文明融合論−際立った特性と価値的立場に基づく中華文明の新主張」と題した報告書を世界に向けて発表した。中国語版と英語版があり、中華文明の交際、交流、融合の発展に関する最新成果を