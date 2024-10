バンダイは、ガシャポン「HG ゴジラ 怪獣総進撃編」を発売する。発売時期は2024年11月未定で、価格は500円。2024年11月未定発売予定「HG ゴジラ 怪獣総進撃編」(500円)公開から70周年を迎えたゴジラシリーズより、『怪獣総進撃』に登場するゴジラ、ラドン、バラゴン、ゴロザウルスといった昭和の人気怪獣4種をラインナップしたHGフィギュアが登場する。TM & (C) TOHO CO., LTD.