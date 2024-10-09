西武は今季最終戦となった９日の楽天戦（楽天モバイル）に延長１２回の末、２−２の引き分け。歴史的低迷に苦しんだシーズンを４９勝９１敗３分けで終えた。先発した隅田知一郎投手（２５）は９回１３１球を投げ７安打２失点８奪三振の粘投も叶わず自身初の２桁勝利はならなかった。２点のリードをもらった隅田は７回、四球と連打で与えた無死満塁のピンチで代打・鈴木大に右前打を許し１点差。続く村林の中犠飛で同点に追い