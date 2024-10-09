【ニンテンドーサウンドクロック Alarmo】 10月9日～ 順次発売予定 価格：12,980円 任天堂は、目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo（アラーモ）」を本日10月9日より順次発売する。価格は12,980円。 本製品は任天堂が手掛ける目覚まし時計。本来の目覚まし時計としての機能のほかに、遊び心あふれる機能を搭載した